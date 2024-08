Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hat am Freitag das BASF-Stammwerk in Ludwigshafen besucht. „Meine Landesregierung hat ein großes Interesse, dass der BASF-Standort Ludwigshafen mit seinen hoch qualifizierten und dem Unternehmen eng verbunden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine starke Zukunftsperspektive hat“, sagte er vor Ort. „Ludwigshafen ist der größte Standort der BASF-Gruppe und wird das auch in Zukunft bleiben“, betonte der BASF-Vorstandsvorsitzende Markus Kamieth. Um die Wettbewerbsfähigkeit wieder zu erhöhen, brauche es aber „bessere Rahmenbedingungen und weiterhin einen offenen Dialog mit der Politik“, sagte Kamieth. Schweitzer besuchte die Ausbildungsstätten und die Baustelle der neuen Fermentationsanlage. „Die Biotechnologie ist die Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts“, sagte Schweitzer.