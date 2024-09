Die Union will mit CDU-Chef Friedrich Merz als Kanzlerkandidat in die Bundestagswahl 2025 gehen. CSU-Chef Markus Söder überlässt Merz die Spitzenkandidatur, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Unionskreisen erfuhr.

Auch der rheinland-pfälzische CDU-Chef Christian Baldauf hat sich in der Debatte um die Kanzlerkandidatur der Union hinter Friedrich Merz gestellt. Der CDU-Bundesvorsitzende habe es in den vergangenen Monaten geschafft, die Christdemokraten als ernsthafte, starke und als hörbare Oppositionspartei aufzustellen, sagte Baldauf in Mainz. „Die CDU ist wieder wahrnehmbar mit einem sichtbaren Profil, und sie ist geschlossen und einig - beides ist ein maßgeblicher Verdienst von Friedrich Merz.“