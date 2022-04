Die Adler Mannheim stehen im Play-Off-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga vor dem Aus. Nach der 3:6 (1:0, 1:1, 1:5)-Niederlage gegen den amtierenden Deutschen Meister Eisbären Berlin am Freitagabend, fehlt den Hauptstädtern nur noch ein Sieg, um ins Finale einzuziehen.

Dabei gehörte das erste Drittel den Gastgebern, die in der 14. Spielminute durch Jordan Szwarz, der, gerade von der Strafbank kommend, nach einem Befreiungsschlag von Markus Hännikäinen zum Puck kam und Mathias Niederberger im Tor der Eisbären überwand. Dessen Gegenüber, Felix Brückmann, wurde nur selten gefordert, war dann in der 27. Spielminute machtlos, gegen den Nachschuss von Manuel Wiederer, der zum Ausgleich traf. Davon ließen sich die Adler jedoch nicht beeindrucken und gingen durch einen wunderschönen Treffer von Youngster Florian Elias, der aus dem Slot in den Winkel traf, erneut in Front (37.). Die Gäste zeigten jedoch Comeback-Qualitäten und trafen in der 48. Minute durch Blaine Byron zum abermaligen Ausgleich. Fortan bestimmten die Hauptstädter die Partie und sorgten mit einem Doppelschlag für die Entscheidung. Binnen 17 Sekunden trafen erst Leonhard Pföderl zum 3:2, ehe Zach Boychuk auf 4:2 erhöhte.

Adler geben alles

Die Adler versuchten noch einmal alles, nahmen vier Minuten vor dem Ende der Partie Felix Brückmann zugunsten eines sechsten Feldspielers auf das Eis. Es sollte nichts nutzen. Marcel Noebels sorgte mit seinem Schuss ins verwaiste Tor für das 5:2. Der Treffer zum zwischenzeitlichen 3:5 von Tim Wohlgemuth war ebenso nur noch für die Statistiker relevant, wie der Treffer zum 3:6-Endstand durch Zach Boychuk. Somit steht es nach zwei Begegnungen 0:2 aus Sicht der Adler. Am Sonntag (17 Uhr) folgt der dritte Vergleich beider Teams in der Hauptstadt. Siegen ist für das Team von Adler-Coach Bill Stewart dann Pflicht.