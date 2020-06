Die Kassen in Lebensmittelgeschäften haben in Rheinland-Pfalz im besonders von Corona-Einschränkungen geprägten April kräftiger geklingelt, während die Erlöse im sonstigen Einzelhandel gesunken sind. Nach am Mittwoch mitgeteilten vorläufigen Berechnungen des Statistischen Landesamtes in Bad Ems lagen die gesamten Einzelhandelsumsätze real, also um Preisveränderungen bereinigt, um 4,3 Prozent unter denen im April 2019. Nominal, also zu jeweiligen Preisen, sanken die Erlöse um 2,9 Prozent. Allein der Einzelhandel mit Lebensmitteln setzte dagegen real 6,3 Prozent mehr um, der Handel mit sonstigen Produkte indessen zwölf Prozent weniger.

Die Zahl der Beschäftigten im Einzelhandel lag laut dem Statistischen Landesamt im April 2020 um 0,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Sowohl die Zahlen der Vollzeitstellen als auch die der Teilzeitbeschäftigten erhöhten sich - um 0,2 und 0,4 Prozent