Die Woche beginnt in Rheinland-Pfalz mit bedecktem Himmel und hohen Temperaturen. Am Montag werden bis zu 32 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Dazu wird es am Vormittag bewölkt, aber trocken. Im Lauf des Tages zeigt sich dann auch fast überall die Sonne, lediglich zwischen der Eifel und dem Westerwald sind einzelne Regenschauer möglich.

Auch der Dienstag beginnt laut DWD-Prognose mit dichten Wolken, ab Mittag lockert es dann auf. Die Temperaturen erreichen 26 bis 29 Grad, in der Eifel bis zu 22 Grad. Ähnliche Temperaturen von bis zu 28 Grad erwarten die DWD-Meteorologen auch für Mittwoch.