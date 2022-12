Nach mehr als sieben Monaten im Gefängnis ist Ex-Tennis-Star Boris Becker wieder auf freiem Fuß. Das berichten verschiedene Medien. Demnach wurde Becker am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr britischer Zeit (9 Uhr MEZ) aus dem Huntercombe-Gefängnis in Oxfordshire in Großbritannien entlassen.

Von dort soll der 55-Jährige zum nächstgelegenen Flughafen gebracht worden sein, da er von den britischen Behörden nach Deutschland abgeschoben wird. In Deutschland droht dem in Großbritannien straffällig gewordenen ehemaligen Tennisspieler keine weitere Strafe.