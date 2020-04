In Deutschland soll es bundesweit eine Maskenpflicht zur Eindämmung des Coronavirus geben. Am Mittwoch kündigte auch Bremen als letztes Bundesland eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes an: Sie solle am Freitag beschlossen werden und ab Montag für den Nahverkehr und das Einkaufen gelten, teilte ein Sprecher der Landesregierung mit.

Zur Maskenpflicht in Rheinland-Pfalz hat sich Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz geäußert.

