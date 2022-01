Die Herren des Mannheimer HC sind zum zweiten Mal in ihrer Klubgeschichte deutscher Hallenhockey-Meister. Der Südzweite gewann am Sonntag in Düsseldorf das Finale gegen den Berliner HC mit 9:3 (5:2). Je zweimal Justus Weigand (2./11. Minute) und Raphael Hartkopf (3./19.) sowie Paul Zmyslony (6.) hatten für eine 5:0-Führung gesorgt, ehe Berlin mit sechs Feldspielern ohne Torwart durch Tim Strüven (22.) und Jonas Gomoll (25.) verkürzte.

Torhüter Jean Danneberg überragend

Im Anschluss ebneten Zmyslony (41./47.) und Luis Holste (54.) den Weg zum Titel. Adrian Lehmann-Richter (58.) traf zum 3:8 für den BHC, aber im Gegenzug besorgte Weigand (59.) den 9:3-Endstand. Matchwinner beim MHC war jedoch wie schon beim Halbfinal-Sieg gegen Rekordmeister Köln Jean Danneberg. Der U21-Nationaltorwart entschärfte auch dieses Mal wieder allein elf Strafecken.

MHC-Damen verlieren ihr Endspiel

Die Damen des Düsseldorfer HC machten zuvor das Double perfekt und gewannen nach dem Feldhockey-Titel auch die Hallenmeisterschaft. Der Spitzenreiter der Bundesliga West setzte sich im Endspiel mit 5:1 (2:0) gegen den Südchampion Mannheimer HC durch. Matchwinnerin beim DHC war U21-Nationalspielerin Sara Strauss, die mit ihrem Hattrick (13./15./41. Minute) für eine 3:0-Führung sorgte, ehe Charlotte Gerstenhöfer (43.) per Strafecke verkürzte. Elisa Gräve (51.) und Pia Lhotak (60.) sicherten den Titel.