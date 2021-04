Die Adler Mannheim sichern sich nach einer tollen Aufholjagd mit dem 4:3 (0:2, 0:1, 3:0 und 1:0)-Sieg nach Verlängerung gegen die Straubing Tigers den Einzug ins Halbfinale der Play-offs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Den entscheidenden Treffer markierte Nico Krämmer in der elften Spielminute der ersten Verlängerung. Die Adler standen angesichts eines 0:3-Rückstands nach den ersten beiden Dritteln schon vor dem Aus. Sinan Akdag (50.), Brendan Shinnimin (52.) und Thomas Larkin (55.) sorgten aber für den Ausgleich und retteten die Gastgeber in die Overtime. In den am Montag beginnenden Halbfinalserien treffen nun Mannheim und Wolfsburg sowie Berlin und München-Bezwinger Ingolstadt aufeinander.