Auf der Suche nach einem Schlafplatz ist im baden-württembergischen Bad Krozingen ein Mann auf einen langsam durchfahrenden Autozug mit Neuwagen aufgesprungen. Der 43-Jährige habe sich dort am späten Sonntagabend einen unverschlossenen Van ausgesucht, um sich einen Schlafplatz für die Nacht einzurichten, teilte die Bundespolizei in Weil am Rhein am Dienstag mit. Beim Aufspringen wurde der obdachlose Mann demnach von einem Bahnmitarbeiter beobachtet.

Am Umschlagbahnhof in Weil am Rhein wurde der Mann dann schlafend durch eine alarmierte Streife der Bundespolizei vorgefunden. Ihn erwarten nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und ein Bußgeld.