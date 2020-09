Einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz gab es am Samstag gegen 20.15 Uhr in Relsberg. Arno Heeling, Leiter der Polizeiinspektion Lauterecken, bestätigte auf Anfrage, dass ein Mann mit einem Hammer in der Hand zwei Passanten bedrohte und beleidigte. Das Werkzeug sei beschlagnahmt worden. „Auslöser war wohl eine Begegnung im Straßenverkehr zwischen zwei Autofahrern, bei der einer hinter einem Hindernis warten musste“, so Heeling. Anschließend sei der Beschuldigte zurückgestoßen und habe den anderen Autofahrer, der mittlerweile in seiner Hofeinfahrt geparkt hatte, zur Rede gestellt. „Dabei soll er wohl seinen Kontrahenten, der mittlerweile das Auto verlassen hatte, mit seinem Fahrzeug touchiert haben“, berichtet der Polizist. Danach sei der Mann ausgestiegen und habe mit einem Hammer auch einen zufällig vorbeikommenden Passanten bedroht. „So ganz klar ist uns der Ablauf noch nicht. Die Ermittlungen laufen noch“, räumt Heeling ein.