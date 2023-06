Weil er ohne Fahrschein unterwegs war, hat in der Nacht zum Mittwoch ein Mann eine Polizistin mit einem Messer bedroht. Wie Bundespolizei mitteilte, kam es kurz nach Mitternacht in der S2 von Schifferstadt nach Neustadt zu dem Vorfall. Die Zugbegleiterin habe den Fahrschein des 27-jährigen Mannes kontrollieren wollen, dieser besaß jedoch keinen. Die Bahnmitarbeiterin machte der Behörde zufolge eine Beamtin der Bundespolizei auf den Vorfall aufmerksam, welche ebenfalls im Zug war. Als diese den Mann ansprach, habe er das Messer gezückt. Die Beamtin alarmierte ihre Kollegen, welche laut Bundespolizei in Neustadt hinzukamen. Als sie den Mann aufgefordert haben, den Zug zu verlassen, habe er in seine Hosentasche gegriffen. Die Polizisten hätten aufgrund der Information über das Messer, den 27-Jährigen umgehend fixiert, gefesselt und aus dem Zug gebracht.

Nach Polizeiangaben fanden die Beamten bei der Durchsuchung des Mannes ein Springmesser mit einer zehn Zentimeter langen Klinge. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,48 Promille. Der Mann wurde laut Polizei am Ende laufen gelassen, allerdings ohne sein Messer. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie des Erschleichens von Leistungen.