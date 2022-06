Drei Polizeibeamte sind bei einem Einsatz am frühen Sonntagmorgen von einem Mann verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren die Beamten gerufen worden, weil ein alkoholisierter 33-Jähriger seine Ex-Frau bedroht hatte. Als er von der Polizei angesprochen wurde, zeigte sich der mehrfach polizeibekannte Mann uneinsichtig. Als die Beamten ihn laut Polizei in Gewahrsam nehmen wollten, leistete er heftigen Widerstand. Dabei verletzte der 33-Jährige drei Polizeibeamte zum Teil erheblich. Daraufhin mussten die Beamten einen sogenannten Taser, ein Elektroimpulsgerät, einsetzen. Dem Beschuldigten wurde im Anschluss nach Einlieferung in die Ausnüchterungszelle eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.