Sachschaden in bislang unbekannter Höhe hat ein Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Mahlastraße nach Angaben von Polizei und Feuerwehr angerichtet. 39 Bewohner des Gebäudes, darunter auch einige Kinder, mussten demnach am Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr für kurze Zeit ihre Wohnungen verlassen und wurden in den Fluren des Nachbarhauses vom Rettungsdienst betreut. Verletzt wurde aber niemand. Die Ermittler schließen einem Polizeisprecher zufolge Brandstiftung als Ursache des Feuers nicht aus. Sie suchen deshalb mögliche Zeugen. Weil Streifenbeamte, die zuerst am Einsatzort eingetroffen waren, die Flammen bereits gelöscht hatten, konzentrierte sich die Feuerwehr nach eigener Darstellung aufs Lüften des leicht verrauchten Treppenhauses und die Kontrolle der Wohnungen. Den Kindern hätten die Einsatzkräfte als Trost für das jähe Ende der Nachtruhe Teddybären geschenkt. Hinweise an die Polizei, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.