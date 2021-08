[Aktualisiert 21.22 Uhr] Die US-Airbase im westpfälzischen Ramstein ist seit Freitag offizieller Teil der Luftbrücke für die afghanische Hauptstadt Kabul. Eine Herkulesaufgabe steht bevor.

Schon am Donnerstag kursierte im Kreis Kaiserslautern die Information, auf der Airbase gebe es Vorbereitungen für Evakuierungsflüge aus Afghanistan. Wegen der Größe und Lage des amerikanischen Luftwaffenstützpunktes – sozusagen auf halbem Weg zwischen Afghanistan und den USA – naheliegend. Ohnehin fungiert die Airbase als Drehkreuz für die Einsätze der USA im Nahen und Mittleren Osten, aber auch in Afrika und am Hindukusch. Weiterlesen