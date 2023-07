Schifferstadt. Die Höhe seiner Sattelzugmaschine samt Auflieger haben ein Lastwagenfahrer und sein Beifahrer offenbar unterschätzt. Dadurch haben sie in Schifferstadt einigen Sachschaden angerichtet.

Nach Angaben der Polizei befuhr der 54-jährige Fahrer aus Köln am Dienstag gegen 22.30 Uhr die Mutterstadter Straße in Richtung Ortsmitte. Auf dem Auflieger wurden alte Zugmaschinen und Fahrzeugteile transportiert. Im Bereich der Bahnunterführung am Ortseingang, in Höhe des Bahnweihers, blieb das Gespann an der Brücke hängen. Laut Zeugen habe das Gespann dann zurückgesetzt und sei ein weiteres Mal „mit Anlauf“ durch die Unterführung gefahren. Dabei habe das Gespann mit der Ladung die Brücke gestreift, wodurch kleine Fahrzeugteile auf die Fahrbahn fielen. Der 58-jährige Beifahrer wollte wohl die Teile aufsammeln. Als er die Zeugen entdeckte, fuhr das Gespann laut Polizei in Richtung Ortsmitte weiter.

Schließlich blieb die Ladung erneut hängen: an der Beleuchtung des Fußgängerüberwegs in der Burgstraße, Einmündung Kirchenstraße, die dadurch beschädigt wurde. Danach stoppte der Lkw, Fahrer und Beifahrer wurden kontrolliert. Laut Polizei habe dann eine Abschleppfirma die Zugmaschine samt Auflieger abgeschleppt. Die Straße musste für rund fünf Stunden gesperrt werden. An der Bahnunterführung entstand laut Polizei ein Streifschaden. Die Beleuchtung am Fußgängerüberweg wurde demontiert. Die Gesamtschadenshöhe stehe noch nicht fest. Bei der Unfallaufnahme unterstützten Kräfte der Zentralen Verkehrsdienste. Nun laufen Ermittlungen wegen Unfallflucht und illegalen Abfalltransports. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt.