Eine große Rauchwolke, ein langer Stau und aufwendige Bergungsarbeiten sind die Folgen eines Lastwagenbrandes am Donnerstagabend auf der A8 bei Pforzheim.

Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer eines Post-LKW um kurz vor 20 Uhr auf der A8 bei Pforzheim in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Ost und Pforzheim-Süd geriet die Zugmaschine aus noch unbekannter Ursache im Motorraum in Brand.

Wegen der dortigen Baustelle fuhren die Einsatzkräfte der Feuerwehr über beide Fahrtrichtungen zur Brandstelle an. Daher wurde die A8 in dem betroffenen Abschnitt in beide Richtungen am Abend voll gesperrt. Die Folge: Ein Stau von knapp zehn Kilometern.

Die Feuerwehr konnte nicht mehr verhindern, dass die Zugmaschine vollständig ausbrannte. Das Feuer griff auch teilweise auf den Auflieger des Postlastwagens über. Zahlreiche Pakete fielen den Flammen zum Opfer, darunter auch teure Elektrogeräte.

Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Die Feuerwehr Pforzheim und mehrere Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehren waren im Einsatz.