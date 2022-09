Weil ein Sattelzug am Mittwoch tonnenweise Ladung verloren hat, ist die Autobahn A8 bei Niefern-Öschelbronn (Enzkreis) seit mehreren Stunden gesperrt. Laut Polizei war der 52-jährige Fahrer des Sattelzugs gegen 11.15 Uhr auf der Autobahn in Richtung Karlsruhe unterwegs, als er stark abbremsen musste. Dabei sei offenbar seine Ladung verrutscht, ein mit etwa 22 Tonnen eines Marmormehl-Wasser-Gemischs gefülltes Transportbehältnis. Es wurde Polizeiangaben zufolge nach vorne in Richtung Zugmaschine gedrückt und platzte. Mehr oder weniger der gesamte Inhalt habe sich dann auf die Autobahn ergossen und verteilte sich auf beiden Richtungsfahrbahnen.

An dieser Stelle finden Sie ergänzende Inhalte von Glomex Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Die hinzugeeilten Polizisten mussten die Autobahn in beide Fahrtrichtungen sperren, der Verkehr wurde umgeleitet. Personen wurden nach derzeitigem Stand bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang noch unbekannt. Für die Reinigung der Fahrbahn musste laut Polizei eine Fachfirma beauftragt werden, welche derzeit noch immer vor Ort im Einsatz ist. Die Autobahn ist aktuell weiterhin in beide Richtungen komplett gesperrt.