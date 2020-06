Eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Sonntagvormittag in Lachen-Speyerdorf erfolgreich gesprengt worden. Die SS Gewehrgranate 46 wurde am Donnerstag auf dem Gelände nahe dem Baugebiet Jahnplatz gefunden. Der Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz hatte am Sonntag gegen 11 Uhr mit der Sprengung begonnen. Zuvor musste gut 200 Haushalte rund um das Gebiet evakuiert werden, darunter auch ein Seniorenheim.