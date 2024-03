Das Sterben kleiner Bauernhöfe hat schon vor Jahrzehnten eingesetzt. Seit 1995 hat sich die Anzahl der Höfe in Deutschland halbiert auf 262.776 Betriebe im Jahr 2020. Zugleich hat sich laut Statistischem Bundesamt die durchschnittlich pro Hof bewirtschaftete Fläche auf 63,2 Hektar ungefähr verdoppelt. Gründe für das Höfesterben gibt es viele, vom fehlenden Nachfolger bis zum betriebswirtschaftlichen Minusgeschäft. Einen Grund sehen Landwirte jedoch gerade wieder in der Politik: Es gebe keine verlässlichen Rahmenbedingungen, kritisieren sie. Dafür zu viel Unsicherheit – über Auflagen, Kosten, über ihre Zukunft. Zugleich sehen sie sich hohen gesellschaftlichen Erwartungen gegenüber: an eine Landwirtschaft, die im Sinne von höchstmöglichem Tierwohl und Klimaschutz arbeitet, die Verbrauchern Gutes aus der Region anbietet mit transparenten Produktionsbedingungen, und das zu bezahlbaren Preisen. Geht das zusammen?

