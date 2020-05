Bei einem SEK-Einsatz in Gelsenkirchen ist am Mittwoch ein 28-jähriger Polizist erschossen worden. Der Fall weist Parallelen zum dem auf, was vor zehn Jahren in Rheinland-Pfalz geschah: Auch damals wurde ein SEK-Polizist bei einem Einsatz erschossen – der Todesschütze kam ohne Strafe davon. Wie es dazu kam und wie das rheinland-pfälzische Spezialeinsatzkommando seitdem aufgerüstet hat, lesen Sie hier.