Knapp 122 Millionen Mahlzeiten hat – nach eigenen Angaben – das Unternehmen hinter der Lebensmittelrettungs-App „Too Good To Go“ im Jahr 2023 weltweit vor der Tonne gerettet. In 17 Ländern ist das Unternehmen aktiv, als den „international größten Marktplatz für überschüssige Lebensmittel“ bezeichnet man sich selbst. 10 Millionen Nutzer hatte die App 2023 in Deutschland. Das Retten von Lebensmitteln, die sonst unter Umständen weggeworfen würden, ist inzwischen auch Geschäftsmodell – zum Beispiel mit Apps wie „Too Good To Go“. Doch: Was bedeutet das für andere Lebensmittelretter – und für Bedürftige in der Pfalz, die zum Beispiel regelmäßig zu „Tafeln“ gehen? Die RHEINPFALZ am SONNTAG ist dieser Frage nachgegangen.

