Das Städtische Klinikum Karlsruhe und die Lebenshilfe Kreis Germersheim veranstalten am Samstag, 29. Juni um 19 Uhr in der Festhalle Wörth ein Benefizkonzert mit dem Sinfonischen Blasorchester Mercedes Benz Werk Wörth. Unter der Leitung des Dirigenten Kunihiro Ochi erwartet die Zuhörer ein vielfältiges Konzertprogramm. Gastsolist ist Klinikchef Michael Geißler am Cello. Der Erlös kommt der Kinderklinik Karlsruhe und der Lebenshilfe Germersheim zu Gute.

Karten zum Preis von 18 Euro sind den Vorverkaufsstellen „s’Buchlädel“ im Maximilian-Center und der Filiale in Kandel, Hauptstraße 81, erhältlich. Außerdem in der Geschäftsstelle der Lebenshilfe, Marktstraße 12, Wörth, oder per Email: oeffentlichkeitsarbeit@klinikum-karlsruhe.de.