Mit einem 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) nach Verlängerung bei der Düsseldorfer EG kehrten die Adler Mannheim von ihrem Ausflug in den Westen der Republik in der Deutschen Eishockeyliga zurück. Taylor Leier (19.) beantwortete in Überzahl den Führungstreffer der Gastgeber durch Tobias Eder (17.). In einem intensiven Spiel, in dem sich beide Mannschaften zwar nichts schenkten, aber große Torchancen Mangelware blieben, brachte Craig Schira die Gäste im Schlussabschnitt in Führung (43.), Alexander Barta (53.) schickte beide Mannschaften zehn Minuten später mit seinem Treffer in die Verlängerung. Weder die Mannheimer Abwehr noch Torhüter Felix Brückmann sahen bei dem Schuss aus spitzem Winkel gut aus. In der Verlängerung traf Joonas Lehtivuori (64.) für die Mannheimer zum Sieg.