Baugebiete: Der Stadtchef als Glücksfee

Das Los hat über Weh und Wohl so manchen Bewerbers um Baugrund in Mörzheim entschieden. 14 Grundstücke kamen in den Topf, 21 Personen bangten. Nicht alle sind aus Landau. Warum springen Einheimische ab?

Der Vater der Piwis geht in Pension

Reinhard Töpfer ist ein Experte für Pflanzengenetik. Er hat die Forschung und Züchtung von pilzwiderstandsfähigen Rebsorten geprägt. Nun verabschiedet er sich in den Ruhestand. Ohne Piwis wird es aber auch künftig nicht gehen.

Schwimmer unter Zeitdruck

Der Schwimmsport in Bad Bergzabern steht vor dem Aus, 70 Kindern droht der Verlust ihres Hobbys. Grund ist das zu kalte Wasser im Freibad. Jetzt gibt es einen Hoffnungsschimmer.

Landwirte bangen um ihre Existenz

Droht Offenbacher Landwirten durch den Ausbau zweier Wirtschaftswege Unheil? Die Gemeinde kennt deren Bedenken. Sie hält aber an den Plänen fest, die Feldwege in eine Entlastungsstraße umzuwandeln. Nur um welchen Preis?

MHC stellt Signale auf Wachstum

Corona hat den Wachstumskurs der Germersheimer MHC-Gruppe gebremst. Nun gründet der Anlagenbauer und Industriedienstleister neue Firmen und baut Personal auf.

Musste Tochter wegen Glauben der Eltern sterben?

Eine Frau stirbt dehydriert in ihrem Bett. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft haben die Eltern den Tod der Tochter zu verantworten, weil sie keinen Arzt gerufen hatten. Die religiöse Überzeugung des Paares scheint eine tragende Rolle zu spielen.