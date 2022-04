Der neue Landtag des Saarlandes hat in seiner ersten Sitzung die SPD-Politikerin Anke Rehlinger (46) zur neuen Ministerpräsidentin des Landes gewählt. Rehlinger erhielt in geheimer Wahl 32 von 51 Stimmen und damit mehr als die volle Unterstützung aus ihrer SPD-Fraktion. Im neuen Landtag verfügt die SPD mit 29 Sitzen über die absolute Mehrheit, auf die CDU entfallen 19 Sitze, auf die AfD drei Sitze. Rehlinger löst Tobias Hans ab, der das Saarland seit 2018 als Ministerpräsident geführt und sich dabei auf eine große Koalition aus CDU und SPD gestützt hatte. Die SPD besetzt im Saarland erstmals seit 1999 wieder den Chefposten in der Staatskanzlei. Damals unterlag der SPD-Politiker Reinhard Klimmt mit seiner Partei bei der Landtagswahl Peter Müller von der CDU und dessen Partei.