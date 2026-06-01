Die Landeszentrale für politische Bildung in Mainz mit ihren Außenstellen Osthofen ( Kreis Alzey-Worms) und Hinzert ( Landkreis Trier-Saarburg) ist noch nicht wieder am Netz. Sie war vermutlich am Pfingstwochenende Opfer eines Cyberangriffs geworden und musste ihre Homepages abschalten. Ob Daten abgeflossen sind, steht noch nicht fest. Nach Angaben einer Sprecherin laufen die Arbeiten eines externen Dienstleisters, der die Unregelmäßigkeiten auch zuerst bemerkt hatte, mit Hochdruck. Eine Prognose, wann die Landeszentrale wieder komplett erreichbar ist, wagte sie nicht. Vorerst behilft sie sich damit, die Öffentlichkeit über ihre Facebook- und Instagram-Kanäle zu informieren. Leiter Bernhard Kukatzki sagte, der Angriff stelle eine Belastung der Arbeit dar. Es sei schwierig, über das Programmangebot zu informieren. Zur Ursache „wissen wir noch nichts Genaues“, man habe zwar in solchen Fällen einen Verdacht, aber zu belegen sei der nicht. Das Landeskriminalamt und die Stabsstelle Cybercrime der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz ermitteln.