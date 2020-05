Am Mittwoch dürfen die Freibäder in Rheinland-Pfalz öffnen – unter welchen Beschränkungen wegen der Corona-Krise ist bisher allerdings unklar. Die entsprechende Rechtsverordnung des Landes soll am Montag veröffentlicht werden, sagte am Sonntag die rheinland-pfälzische Regierungssprecherin Andrea Bähner. Da bleibt wenig Zeit für die Umsetzung. Etliche Schwimmbad-Betreiber in der Pfalz haben den Eröffnungstermin von sich aus schon nach hinten geschoben. Das Freibad in Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) soll beispielsweise erst am 6. Juli öffnen.

Wie viele Schwimmer dürfen ins Becken?

Der Verband kommunaler Unternehmer in Rheinland-Pfalz hat darauf hingewiesen, dass in den Betriebskonzepten zahlreiche Sachverhalte geregelt werden müssten: „beispielsweise die Definition von Abstandsregeln auf Liege- und Wasserflächen, die Handhabung erster Hilfe, bis hin zu Lösungen, die mögliche Warteschlangen im Eingangsbereich vermeiden.“ Hierzu könne es zum Beispiel notwendig werden, dass sich Badegäste mit Namen und Kontaktdaten registrieren müssen, damit mögliche Infektionsketten nachvollzogen werden können.

Der Verband, dem beispielsweise die kommunalen Stadtwerke angehören, will in Kürze eigene Kriterien vorlegen, unter denen nach seiner Ansicht ein Bäderbetrieb in der Corona-Krise möglich sein könnte.