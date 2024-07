[aktualisiert 12.53 Uhr] Am späten Donnerstagabend hat eine Lagerhalle im Gewerbegebiet in der Hermann-Wehrle-Straße gebrannt. Wie Polizei und Feuerwehr mitteilen, informierte eine Sicherheitsfirma, dass die interne Brandmeldeanlage der Halle ausgelöst hatte. Bei Ankunft der Einsatzkräfte war die Halle verraucht, es waren Knallgeräusche zu hören. Zwei Wohnhäuser mit sieben Bewohnern in unmittelbarer Nähe mussten evakuiert werden. Ein Trupp der Feuerwehr gelangte über den Bürotrakt in die Halle und öffnete dort ein Rolltor, damit der Rauch aus dem Gebäude abzieht. Der Brand wurde in einem Hochregallager entdeckt.

Das Feuer war nach knapp zwei Stunden unter Kontrolle. Da in der Halle Reinigungsmittel für die Industrie hergestellt werden, mussten die Atemschutztrupps, die sich bei der Brandbekämpfung abwechselten, auf einem Dekontaminationsplatz fachgerecht entkleidet und gereinigt werden, bevor sie Ersatzkleidung bekamen. Um den Rauch und die ausgetretenen Dämpfe niederzuschlagen, kamen zwei Wasserwerfer und ein Hydroschild zum Einsatz. Spezialkräfte der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen wurden alarmiert, um eventuell austretende Schadstoffe in der Luft zu messen, auch in dem angrenzenden Wohngebiet zwischen Nachtweide, Speyerdorfer Straße, im Sandfeld sowie in der Branchweilerhofstraße. Laut Feuerwehr konnten keine Gefahrstoffe in der Luft nachgewiesen werden. Auch die Halle wurde beprobt. Zur Brandursache und dem Sachschaden konnten die Einsatzkräfte am Freitag noch keine Angaben machen. Nun ermitteln Kriminalpolizei und Gewerbeaufsicht.