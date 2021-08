Auf Antrag der CDU befürwortet der Ortsgemeinderat Lingenfeld eine Geschwindigkeitsreduzierung auf der L507 zwischen Lingenfeld und Westheim. „Trotz Überquerungshilfe in Lingenfeld sowie einer Verschwenkung in Westheim wird oft mit überhöhter Geschwindigkeit in die Ortschaften eingefahren“, sagte Peter Beyer (CDU). Eine Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf 70 Kilometer pro Stunde soll für Abhilfe sorgen. „Ich finde den Antrag super und unterstütze ihn voll“, meinte Ortsbürgermeister Markus Kropfreiter (SPD). Allerdings habe die Ortsgemeinde keine Entscheidungsbefugnis. Jetzt soll die Verbandsgemeindeverwaltung bei der Kreisverwaltung die Umsetzung bewirken.