Der Covid-19-Erreger sorgt beim Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen für eine erneute Spielverlegung. Nachdem bereits zwei Partien der Badener in der European League abgesetzt werden mussten, kann nun das Bundesliga-Spiel am kommenden Samstag bei GWD Minden nicht wie geplant stattfinden. Der Grund: Das gesamte Team der Ostwestfalen befindet sich nach einer Corona-Infektion von Nationalspieler Juri Knorr in Quarantäne.

Noch unklar ist momentan, ob möglicherweise zeitgleich am nächsten Samstag eine andere Partie vorgezogen wird. Der Bundesliga-Tabellenführer könnte gegen einen anderen Klub antreten, wenn dessen Begegnung ebenso nicht stattfinden kann, weil es beim Gegner positive Corona-Fälle gibt.