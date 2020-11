Das ursprünglich für den kommenden Dienstag angesetzte Heimspiel der Rhein-Neckar Löwen in der European League gegen die Kadetten Schaffhausen muss verlegt werden. Hintergrund sind noch andauernde Quarantänemaßnahmen nach einigen positiven Corona-Fällen beim Spitzenklub aus der Schweiz. Bereits am Montag absolvieren die Rhein-Neckar Löwen dadurch ihr zweites Auswärtsspiel in der Gruppenphase der European League. Dann kommt es um 18.45 Uhr in der Audi Arena Györ zum Duell mit Grundfos Tatabanya KC. Die Partie sollte ursprünglich am 27. Oktober stattfinden, musste aber aufgrund einiger Corona-Fälle bei den Gastgebern damals verlegt werden und wird nun nachgeholt.