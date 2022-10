Ohne Kreisläufer Jannik Kohlbacher müssen die deutschen Handballer die Länderspiele gegen Europameister Schweden und den EM-Zweiten Spanien bestreiten. Der 27-Jährige vom Bundesliga-Tabellenführer Rhein-Neckar Löwen hat aus Krankheitsgründen seine Teilnahme am Lehrgang der deutschen Auswahl in Frankfurt sowie den beiden Partien im Rahmen des Euro Cups am Donnerstag in Mannheim und Samstag in Jaen abgesagt. Bundestrainer Alfred Gislason verzichtet vorerst auf eine Nachnominierung