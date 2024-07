Ein umgestürzter Kran hat in Plankstadt (Rhein-Neckar-Kreis) einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. Der Teleskopkran war am Dienstag auf der Baustelle einer Lagerhalle eingesetzt und sollte eine fünf Tonnen schwere Arbeitsbühne versetzen, wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilte. Dabei kippte der Kran um und traf mit seinem etwa 30 Meter langen Ausleger das mit einer Photovoltaikanlage bestückte Dach eines Wohnhauses, ein Gewerbegebäude und die im Bau befindliche Halle. Der Kran blieb auf die Seite gekippt liegen, so die Polizei.

Obwohl sich zum Zeitpunkt des Unfalls zwei Menschen in Dachgeschoss des Wohnhauses befanden, wurde laut Polizei niemand verletzt. Der Kranführer konnte sich selbst aus der Führerkabine befreien und blieb ebenfalls unverletzt.

Die Höhe des Sachschadens wird von der Polizei auf etwa zwei Millionen Euro geschätzt. Am Mittwoch begannen Fachfirmen mit den Bergungsarbeiten. Es wird wegen des Verdachts der Baugefährdung ermittelt. Spezialisten der Abteilung Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Mannheim haben die Ermittlungen übernommen.