Um kostenlos mit dem Zug fahren zu können, hat sich ein 27-Jähriger am Dienstag laut Bundespolizei als ukrainischer Kriegsflüchtling ausgegeben. Der Mann war ohne gültiges Ticket in einem ICE unterwegs, worüber die Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof informiert wurde. Dem Zugbegleiter hatte der Mann ein ukrainisches Identitätsdokument gezeigt, mit dem es zurzeit möglich ist, kostenlos Zug zu fahren. Die Polizisten stellten Unstimmigkeiten zwischen der Person und dem Dokument fest und durchsuchten den 27-Jährigen. Dabei fanden sie einen deutschen Ausweis. Der Mann gab an, dass das ukrainische Dokument einem Freund gehöre. Ihn erwarten nun unter anderem Strafanzeigen wegen des Verdachts des Betrugs und des Missbrauchs von Ausweispapieren.