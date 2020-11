Einer aufwendigen Rettungsaktion verdankt ein Reiher sein Leben, der am Samstagnachmittag von einer Familie beim Spazierengehen bei Bornheim entdeckt wurde. Die Polizei berichtet, dass das Tier gegen 15.30 Uhr kopfüber an einer Schnur von einem Baum über dem Wasser eines kleinen Weihers hängend gesehen worden sei. Der Baum steht nach Angaben der Polizei auf einer Insel in dem Weiher – es war also nicht möglich, einfach zu dem Vogel zu gehen und ihn herunterzuschneiden.

Die Polizei habe ebenfalls erst einmal nicht helfen können; es sei allerdings von den Zeugen über private Kontakte ein Boot organisiert und von Helfern ins Wasser gehievt worden. Drei Leute – der Besitzer des Boots, eine Tierärztin und ein Angehöriger des Angelvereins – seien dann mit dem Boot zu dem hilflosen Vogel übergesetzt, hätten die Schnur mit einer ausziehbaren Säge die Schnur durchtrennt und den Reiher aufgefangen.

Die Tierärztin untersuchte den erschöpften Vogel an Land; die Schnur sei vermutlich eine Angelschnur gewesen. Der Reiher werde nun von der Tierärztin und ihrem Mann, einem Jagdpächter, wieder aufgepäppelt, schreibt die Polizei.