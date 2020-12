In Rheinland-Pfalz könnte es möglicherweise früher zu einem Lockdown kommen als bisher vorgesehen. Die Staatskanzlei kündigte am Freitagmittag ein Statement von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) „zum kommenden Lockdown“ an. Die Stellungnahme werde sie um 15.45 Uhr nach einer Sitzung des Kabinetts abgeben, das überraschend am Freitag zusammen gekommen war. Am Donnerstag im Landtag hatte sich Dreyer angesichts der anhaltend hohen Anzahl von Neuinfektionen dafür ausgesprochen, „die Weihnachtsruhe zu nutzen, um zu einem wirklichen Lockdown zu kommen“. Dabei setze sie weiterhin auf bundeseinheitliche Lösungen. Das für jetzt am Freitag um 15.45 Uhr angekündigte Statement von Dreyer könnte bedeuten, dass es nun zu einer rheinland-pfälzischen Lösung bereits vor den Weihnachtsfeiertagen kommt.

Zuvor hatte sich bereits der rheinland-pfälzische CDU-Landtagsfraktions-Vorsitzende Christian Baldauf geäußert: „Wir brauchen unverzüglich die Entscheidung für einen bundesweiten, kompletten Lockdown ab Montag.“ Die Anzahl der Neuansteckungen sei mit fast 30.000 so hoch wie noch nie und anders nicht mehr zu beherrschen.

