Schlechte Nachricht für alle Weinfreunde in der Pfalz und darüber hinaus: Die Messe „Wein am Dom 2022“ findet nicht statt. Sie war für das Wochenende 23. bis 24. April in Speyer geplant. Die Veranstalter Pfalzwein und Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz haben diese Entscheidung am Mittwochmorgen mitgeteilt. „Die Bekanntgabe der Corona-Lockerungen und die Klärung der daraus resultierenden Rahmenbedingungen kamen zu spät, um in die konkrete Planung zu gehen“, begründete Pfalzwein-Geschäftsführer Joseph Greilinger die Entscheidung. „Zu spät jedenfalls, um eine hochwertige Messe wie die „Wein am Dom“ in gewohnter Qualität mit mehr als 4000 Besuchern und 170 teilnehmenden Betrieben zu realisieren.“ Das sei jetzt allen Beteiligten nach intensiver Prüfung klargeworden.

„Die Entscheidung zur Absage sei einstimmig zwischen allen Beteiligten gefallen“, so Greilinger. Es habe auch nicht an der Stadt Speyer gelegen, von der man wieder Unterstützung in jeder Form bekommen habe. Bis zuletzt war überlegt worden, das Weinforum als „Wein auf der Maximilianstraße“ durchzuführen und dafür Zelte aufzuschlagen. Im vergangenen Jahr war die Veranstaltung sehr erfolgreich mit über 10.000 Zuschauern online über die Bühne gegangen. In diesem Jahr sollte sie wieder in Präsenz laufen. Die nun abgesagte Leistungsschau der Pfälzer Weinerzeuger, die regelmäßig im April an verschiedenen Orten inmitten der historischen Altstadt in Speyer stattfindet, wäre die neunte Auflage der Veranstaltung gewesen.