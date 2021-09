Der Streit zwischen der Witwe des 2017 verstorbenen Altbundeskanzlers Helmut Kohl und der Bundesregierung geht offenbar in die nächste Runde: In Ludwigshafen wurde ein Verein mit dem Namen „Helmut-Kohl-Stiftung e.V.“ gegründet. Das geht aus einer Veröffentlichung des zuständigen Registergerichtes vom Montag hervor.

Unter dem Eintrag VR61400 wird als Sitz des Vereins die Adresse des Kohl-Bungalows in der Marbacher Straße in Ludwigshafen-Oggersheim angegeben. Dort lebt nach wie vor die zweite Ehefrau und Alleinerbin Helmut Kohls, Maike Kohl-Richter. Schriftlich eingereichte Fragen der RHEINPFALZ an Kohl-Richter zu der Vereinsgründung blieben bisher von ihr unbeantwortet.

Kohl-Richter hatte im Frühjahr scharfe Kritik an der Gründung einer „Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung“ durch den Bundestag geübt. Das Parlament stimmte am 6. Mai einem entsprechenden Gesetzentwurf der großen Koalition aus CDU/CSU und SPD zu. Sitz der Stiftung ist demnach Berlin. Am 9. Juni trat das Vorhaben in Kraft.

