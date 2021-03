Mit einem 2:0-Sieg gegen RB Leipzig ist der von Jürgen Klopp trainierte Premiere-League-Verein FC Liverpool souverän in das Viertelfinale eingezogen. Die Tore fielen allerdings recht spät in der Partie: Erst traf Mohamed Salah in der 70. Spielminute, dann Sadio Mané in der 74. Bereits das Hinspiel hatte Liverpool mit demselben Ergebnis gewonnen.

Für den FC Barcelona war die Hypothek aus der Hinspiel-Niederlage gegen Paris Saint-Germain (1:4) zu groß. Ein 1:1 im Rückspiel reichte nicht – Paris steht damit im Viertelfinale.