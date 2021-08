Die Adler Mannheim haben ihre erste Aufgabe in der Champions Hockey League (CHL) souverän und sicher gelöst: Bei den Cardiff Devils gewann das läuferisch klar überlegene Team um den neuen Kapitän Denis Reul 5:0 (3:0, 1:0, 1:0). Nach Toren von Neuzugang Jordan Szwarz, Joonas Lehtivuori und Moritz Wirth war eigentlich schon zur ersten Drittelpause in Wales alles klar. Borna Rendulic schraubte das Resultat im Mitteldrittel in Überzahl auf 4:0 gegen das Team um den ehemaligen Adler Brendan Mikkelson. Nach überstandener Unterzahl zerstreute Andrew Desjardins mit dem 5:0 die allerletzten Zweifel – und Goalie Dennis Endras hielt sein Tor sauber. Am Samstag (18 Uhr) treten die Adler in der CHL bei Lukko Rauma in Finnland an.