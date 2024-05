Eltern beklagen Zustände in Kita

Zugige Fenster, tristes Außengelände, mangelhafte sanitäre Einrichtungen: Der Elternbeirat einer Kita im Landauer Horst zeichnet ein dramatisches Bild der Zustände in der Einrichtung. Die Kirche will handeln. Im nächsten Jahr.

Angelsportverein sorgt sich um Silzer See

Der Angelsportverein sorgt sich, dass der Silzer See irgendwann umkippt. Ein Problem ist der Sand, der über den Klingbach in das Gewässer kommt. Und dann sind dann noch die vielen Gäste, die das Badeverbot missachten.

Baufirma lässt letzte Frist verstreichen

Seit mehreren Monaten ist in Germersheim die Strecke Bahnhofstraße zum Kreisverkehr An der Haltestelle Mitte/Rhein immer wieder gesperrt. Die Asphaltdecke wurde erneuert und die Stadtwerke haben am Gas- und Wasserleitungssystem gearbeitet. Doch seit mehreren Wochen tut sich nichts.

Christdemokrat Martin Brandl will Landrat werden

Seit 2001 stellt die CDU den Landrat im Kreis Germersheim. Martin Brandl will dafür sorgen, dass das so bleibt. Die großen Zukunftsaufgaben wie Verbesserung der Finanzen, Behebung des Ärztemangels sowie den Ausbau von Sicherheit und Katastrophenschutz will er mit neuen Ideen anpacken. Zudem soll die Verwaltung moderner werden.

Fortführung der Ortschronik geht online

Quasi eine moderne Fortführung der Ortschronik ist die neue Homepage „Leimersheimer Geschichte(n)“. Sie ist ein großer Fundus zu bekannten oder interessanten Leimersheimer Persönlichkeiten, Berufen, Straßen und geschichtsträchtigen Häusern. Es gibt viele Ideen, wie das Projekt weiter ausgebaut werden kann.