Zwei Männer stehen am Dienstag, 13. Februar, vor dem Pirmasenser Schöffengericht, weil sie Kinder ein Jahr lang auf grausame Weise gequält haben sollen. Die Vorwürfe sind verstörend.

Das langjährige Zweibrücker FDP-Stadtratsmitglied Ulrich Schüler tritt im Juni nicht mehr an. „Er wollte sich nicht mehr zur Verfügung stellen“, schreibt die FDP-Vorsitzende. Doch das ist nur die halbe Wahrheit.

RHEINPFALZ-Redaktionsgespräch: Die Verbandsgemeinde Rodalben muss in den kommenden Jahren viel Geld in die Hand nehmen. Und es muss eine Entscheidung zum Lehrschwimmbecken der Mozartschule getroffen werden.

Die Auftritte eines Männerballetts gehören zu Fastnachtsveranstaltungen wie Rosen zu Zweibrücken. Doch was macht die Faszination aus? Uwe Knapp, Mitglied des Männerballetts vom SV Battweiler, berichtet im Gespräch mit Andreas Sebald von schweißtreibenden Auftritten, Video-Studium und Grenzen auf der Bühne.

Der Schweixer Gemeinderat hat einem geplanten Premiumwanderweg seine Zustimmung versagt. Davon sind viele überrascht - und enttäuscht.

In dieser Woche haben die Arbeiten zum Umbau der Gleise und Bahnsteige des Bahnhofs Pirmasens-Nord auf der Biebermühle begonnen. Bis zum zweiten Quartal 2025 werden dort bis zu 14 Millionen Euro investiert, um die heruntergekommene Anlage zu einem modernen, barrierefreien Bahnhof umzubauen.

Die Berliner Variante der Pirmasenser Straße kommt vergleichsweise unauffällig daher. Dafür befindet sich der Straßenzug in einem Bezirk, der nicht nur historisch bedeutsam ist, sondern auch über einen berühmten Sohn verfügt. Ein Video von der Straße gibt es auch.

Von Goldenen Zwanzigern konnte in Pirmasens vor 100 Jahren noch keine Rede sein. Das Land litt unter Schulden aus dem Ersten Weltkrieg plus Reparationszahlungen an die Siegermächte. In der Pfalz kam noch die Besetzung durch französische Truppen hinzu. Eine Geschichte aus der Separatistenzeit.

In der Südwestpfalz gab es am Montag ein Erdbeben - und niemand hat es wirklich bemerkt.

In der Mittelbacher Ortsbeiratssitzung haben sich bereits zwei Meinungs-Lager abgezeichnet: Breitere Landstraße oder doch lieber alles beim Alten belassen? Die beiden RHEINPFALZ-Autoren Mario Moschel und Paul Kreiner sind ebenfalls geteilter Meinung.