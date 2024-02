In dieser Woche haben die Arbeiten zum Umbau der Gleise und Bahnsteige des Bahnhofs Pirmasens-Nord auf der Biebermühle begonnen. Bis zum zweiten Quartal 2025 werden dort bis zu 14 Millionen Euro investiert, um die heruntergekommene Anlage zu einem modernen, barrierefreien Bahnhof umzubauen.

„Ich freue mich, dass wir mit Beginn dieses Jahres jetzt auch beim wichtigen Kreuzungsbahnhof Pirmasens-Nord (Biebermühle) in die nächste Phase gehen und die umfassende Sanierung startet“, begrüßte Landrätin Susanne Ganster (CDU) den um ein Jahr verzögerten Baubeginn auf der Biebermühle. „Wie für die jüngst mit dem Förderbescheid zum Ausbau angeschobene Wieslauterbahn hatte der Kreistag Mittel für Umbaumaßnahmen am Kreuzungsbahnhof Biebermühle einstimmig beschlossen und damit seine Verantwortung für den Ausbau übernommen“, sagte sie.

Mit knapp über einer Million Euro ist der Landkreis Südwestpfalz an den Kosten für den Umbau der Bahnsteige beteiligt. Die Bahn, das Land und der Kreis teilen sich Baukosten in Höhe von 8,2 Millionen Euro. Dass die Bahn von einer Investition in Höhe von 14 Millionen Euro spricht, liegt daran, dass die drei Aufzugsanlagen in dieser Betrachtung nicht enthalten sind – für sie gibt es Geld aus einem anderen Fördertopf. „Außerdem sind in der Projektvorschau noch gewisse Puffer für etwaige Entwicklungen – zum Beispiel derzeit noch nicht absehbare Kostensteigerungen für benötigtes Material – eingestellt, die zum derzeit prognostizierten Gesamtwertumfang von knapp 14 Millionen Euro führen“, teilte eine Bahnsprecherin mit.

Landrätin Ganster betont die Bedeutung des Bahnhofs für die Südwestpfalz: „Hier sind alle drei im Landkreis verlaufenden Kursbuchstrecken verknüpft. Damit ist er von zentraler Bedeutung für den Schienenverkehr im Landkreis. Daher bin ich froh über das Signal der Bahn, die mit der Sanierung dieses Bahnhofs den wichtigsten Bahnhof im Landkreis dann auch barrierefrei herstellt. Sie erleichtert damit allen das Umsteigen, gleichermaßen für gehandicapte Fahrgäste oder beispielsweise jene, die in Freizeit, Urlaub oder auf dem Arbeitsweg mit Fahrrad in der Bahn unterwegs sind.“