Die pandemiebedingt begrenzte Zuschaueranzahl für Heimspiele des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern entfällt ab sofort. Die Grundlage dafür sind die an diesem Freitag in Kraft getretene Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz und das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes.

Die neue Landesverordnung sieht in Rheinland-Pfalz weder für Veranstaltungen im Freien noch im Innenraum Besucherbegrenzungen vor. Es gilt bei Veranstaltungen mit mehr als 2000 Teilnehmern 2G für Erwachsene und 3G für nicht-immunisierte Minderjährige.

So kann der aktuelle Drittliga-Zweite FCK in seinem nächsten Heimspiel am Samstag, 2. April, 14 Uhr, gegen den MSV Duisburg, vor allem wohl aber am Ostersonntag (17. April, 14 Uhr) im Derby gegen den 1. FC Saarbrücken mit einem gut gefüllten Fritz-Walter-Stadion rechnen. Die Kapazität der Arena beträgt 49.780 Zuschauer.