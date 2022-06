Wegen Personalmangels fahren am Samstag, 2. Juli, und Sonntag, 3. Juli, keine Züge auf der Lautertalbahn von Kaiserslautern nach Lauterecken-Grumbach.

Wie der für den regionalen Bahnverkehr in Kaiserslautern zuständige Zweckverband mitteilte, soll ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden. Aufgrund der vom Schienenfahrplan abweichenden Abfahrts- und Reisezeiten der Busse kann es zu Reisezeitverlängerungen und vor allem Anschlussverlusten kommen. Außerdem befinden sich die Haltestellen des Ersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen. Eine Fahrradmitnahme in den Bussen ist nicht möglich.