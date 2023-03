Zusammen mit seiner Tochter Jutta bereitet der 92-jährige Theo Adam seine Leibspeise zu: „Sauer Brieh“, die pfälzische Art der Kartoffelsuppe.

Zutaten (4 Personen):

800g geschälte Kartoffeln

1 dicke Zwiebel

125g Speckwürfel

Pfeffer, Salz, Muskatnuss, Essig, Mehl

Zubereitung: