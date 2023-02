Eine weitere wichtige Personalie ist beim Handball-Zweitligisten Eulen Ludwigshafen geklärt: Max Haider, der 26 Jahre alte Kapitän, hat seinen Vertrag um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Das gab Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler am Sonntag vor dem Heimspiel gegen den ThSV Eisenach bekannt. Dass der Kapitän an Bord bleibt, wertet sie „auch als ein sehr positives Zeichen für unsere Partner und Fans, aber auch als ein Signal an die Mannschaft“.

Der Kreisläufer kam im Januar 2017 aus dem Talentschuppen der Rhein-Neckar Löwen zu den Eulen. In bisher 17 Einsätzen in dieser Saison erzielte Haider 68 Treffer. „Die Eulen sind meine zweite Heimat“, betont Haider. Der 26-Jährige, der krankheitsbedingt gegen Eisenach am Sonntag fehlte, hat sich viele Gedanken über seine sportliche Zukunft gemacht. „Mit Michel habe ich hier einen Trainer, der mir unfassbar viel Vertrauen schenkt“, betont Haider mit Blick auf Trainer Michel Abt.