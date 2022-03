Gunnar Dietrich (36), seit fünf Jahren Kapitän des aktuellen Handball-Zweitligisten Eulen Ludwigshafen, verlässt zum Saisonende den Verein. Zwölf Jahre trug er das Trikot für die Pfälzer in der Bundesliga und der Zweiten Liga. Der Abwehrchef wechselt zum Drittligisten TuS KL-Dansenberg. „Der Aufwand in der Zweiten Liga, was Training und viele sehr weite Reisen angeht, ist mir dauerhaft zu hoch. Ich bin Familienvater, möchte mehr Zeit mit meinen Kindern und meiner Familie haben und will den zeitlichen Aufwand für Handball reduzieren“, erklärt Dietrich. Eines aber betont der Junioren-Europameister von 2006 und Junioren-Vizeweltmeister von 2007 ganz besonders: „Jeder weiß, was mir die Eulen bedeuten. Jeder weiß, wie schwer mir der Abschied fällt. Die Eulen sind für mich Herzenssache. Es ist auch eine körperliche Geschichte. Man stellt sich die Frage: Was kann ich noch leisten? Noch bringe ich meine Leistung. Aber ich werde nicht jünger … Nur Mitläufer möchte ich nicht sein“, betont der Eulen-Kapitän.

Dietrich arbeitet bei den Technischen Werken Ludwigshafen als Controller. Er hat in Ludwigshafen an der Fachhochschule studiert. Er wird sein Stundenkontingent ab Sommer erhöhen. Mit dem Wechsel zum Drittligisten Dansenberg ist das Trainingspensum geringer. „Ausschlaggebend für den Abschied von den Eulen ist, dass die Belastungen weniger werden, dass der Aufwand weniger werden wird“, sagt Dietrich.

Weggefährte Frank Müller wird sein Trainer

„Bei der Entscheidung für Dansenberg spielt es natürlich auch eine Rolle, dass Frank Müller da Trainer wird“, erklärt Gunnar Dietrich. Mit Frank Müller spielte er bei den Eulen in einer Mannschaft. Beide stiegen in die Bundesliga auf. Müller ist derzeit Eulen-Co-Trainer und übernimmt kommende Saison das Cheftrainer-Amt beim TuS KL-Dansenberg.