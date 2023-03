Tierarzt aus dem Saarland: „Rheinland-Pfalz muss handeln“

Das Schicksal der Schäferhündin Lea, die in Obersülzen angefahren wurde und verblutete, weil keine tierärztliche Bereitschaft zu erreichen war, hat viele Reaktionen hervorgerufen. Rheinland-Pfalz müsse handeln, fordert ein Tierarzt aus dem Saarland.

Wie Corona das Arbeiten verändert hat

Mehr Digitalisierung, weniger Reisen - so lassen sich die Veränderungen durch die Pandemie kurz beschreiben. Doch was bleibt langfristig? Eine Übersicht drei Jahre nach dem ersten Lockdown.

Nur 576 Abschiebungen in Rheinland-Pfalz

Die Anzahl der Rückführungen stieg im vergangenen Jahr nur unwesentlich.

Bunkermuseum soll Geschichte erlebbar machen

Knapp 50 Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg gibt es noch in Ludwigshafen. Sie sind steingewordene Zeugen des Luftkriegs. Eine Initiative möchte aus einem Schutzbau im Hemshof ein Museum machen – die Chancen dafür stehen nicht schlecht.

Pfälzerwaldverein-Hütte verkauft, Verein in Auflösung

Auch der dritte Anlauf, eine neue Führung für den im Jahr 1905 gegründeten Ortsverein Münchweiler des Pfälzerwaldvereins zu finden, schlug fehl. Der Verein wird jetzt aufgelöst. Was jetzt mit der Hütte passiert.

Käfer im Brot, Grillen im Kuchen?

In einigen Bäckereien in Ludwigshafen lassen sich neuerdings Aushänge finden, die bei Kunden für Stirnrunzeln sorgen. Was es damit auf sich hat und warum man weiter sorglos in Brötchen beißen kann.

Pharmakonzern Roche zeichnet düsteres Szenario für Deutschland

Die Geschäfte des Schweizer Pharmakonzerns Roche laufen sehr gut in Deutschland. Er baut hierzulande deutlich Stellen auf – auch in Mannheim. Und doch warnte das Management am Dienstag in ungewöhnlich scharfen Worten.

Wölfe töten Hündin

Eine Collie-Hündin aus Sachsen fiel am Freitag vermutlich einem Angriff von Wölfen zum Opfer. zuvor war sie mit ihrem Besitzer auf einem Spaziergang gewesen.

Für Winzer ist alles teurer geworden

Diesel, Mindestlohn, Flaschen: Winzer Christian Nett aus Duttweiler muss als Erzeuger die gestiegenen Kosten für Löhne, Energie und Material weitergeben. Wieso er in seinem Beruf immer mehr Druck standhalten muss erzählt er im Interview.

Edeka verbannt 450 Mars-Produkte endgültig aus den Regalen

Der Preisstreit zwischen der Supermarkt-Kette Edeka und dem US-Konzern Mars hat wohl ein Ende gefunden – eine Einigung gibt es aber nicht. Hunderte Artikel von Schokolade über Spaghetti bis Hundefutter verschwinden aus dem Sortiment.

Das plant das neue Pächterpaar für das Restaurant am Deutschen Weintor

Nach rund einem halben Jahr Schließung hat das Restaurant Deutsches Weintor in Schweigen-Rechtenbach neue Pächter. Das Paar hat sich einiges vorgenommen.

Alle Informationen zum Gimmeldinger Mandelblütenfest 2023

Gleich an zwei Wochenenden wird dieses Jahr das Mandelblütenfest in Gimmeldingen gefeiert. Was alles geplant ist, wann es los geht und wo man am besten parken kann.